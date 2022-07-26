«Тампа» заключила контракт с защитником Тревором Кэрриком

«Тампа» заключила контракт с защитником Тревором Кэрриком. Соглашение рассчитано на один год, сообщает Sportsnet.

Зарплата 28-летнего канадца на уровне НХЛ составит 750 тысяч долларов.

Последние пару сезонов Кэррик выступал только в АХЛ. В прошлом сезоне на его счету 30 (10+20) очков в 61 матче за «Сиракьюз».

В НХЛ защитник играл за «Каролину» и «Сан-Хосе». Всего он провел в лиге 7 матчей.