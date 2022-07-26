«Лос-Анджелес» выведет из обращения номер двукратного обладателя Кубка Стэнли Дастина Брауна
«Лос-Анджелес» выведет из обращения номер двукратного обладателя Кубка Стэнли, бывшего капитана команды Дастина Брауна, сообщает пресс-служба клуба.
Торжественная церемония состоится 11 февраля 2023 года. Браун играл за «А» под 23-м номером.
Ожидается, что перед домашней ареной также будет установлена статью в честь игрока.
37-летний Браун этим летом объявил о завершение карьеры. Он был выбран «Лос-Анджелесом» на драфте в 2003 году под 13-м общим номером, в том же году форвард дебютировал за клуб, хоккеист провел за команду 1 295 матчей в регулярных чемпионатах, что является рекордом клуба. С 2008 по 2016 год Браун был капитаном команды.
В составе «Лос-Анджелеса» форвард стал двукратным победителем Кубка Стэнли в 2012 и 2014 годах.
В составе сборной США Браун стал серебряным призером Олимпийских игр 2010 года и бронзовым призером чемпионата мира 2004 года.
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|Детройт
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|8
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|В
|П
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|1
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|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
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|6
|Нэшвилл
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|0
|0
|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
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|6
|Сан-Хосе
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|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
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|0
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|8
|Эдмонтон
|0
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|0
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|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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