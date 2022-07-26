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«Лос-Анджелес» выведет из обращения номер двукратного обладателя Кубка Стэнли Дастина Брауна

Иван Шитик
Корреспондент
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«Лос-Анджелес» выведет из обращения номер двукратного обладателя Кубка Стэнли, бывшего капитана команды Дастина Брауна, сообщает пресс-служба клуба.

Торжественная церемония состоится 11 февраля 2023 года. Браун играл за «А» под 23-м номером.

Ожидается, что перед домашней ареной также будет установлена статью в честь игрока.

37-летний Браун этим летом объявил о завершение карьеры. Он был выбран «Лос-Анджелесом» на драфте в 2003 году под 13-м общим номером, в том же году форвард дебютировал за клуб, хоккеист провел за команду 1 295 матчей в регулярных чемпионатах, что является рекордом клуба. С 2008 по 2016 год Браун был капитаном команды.

В составе «Лос-Анджелеса» форвард стал двукратным победителем Кубка Стэнли в 2012 и 2014 годах.

В составе сборной США Браун стал серебряным призером Олимпийских игр 2010 года и бронзовым призером чемпионата мира 2004 года.

Дастин Браун (хоккей)
ХК Лос-Анджелес Кингз
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