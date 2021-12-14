Торопченко дебютирует в НХЛ в матче против «Далласа»
23:03
Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко дебютирует в Национальной хоккейной лиге в матче регулярного чемпионата с «Далласом», сообщает Daily Faceoff.
22-летний россиянин был выбран «Блюз» на драфте 2017 года под 113-м номером.
В нынешнем сезоне Торопченко провел в АХЛ 22 матча и набрал 9 (5+4) очков.
Напомним, что в прошлом сезоне он выступал в КХЛ за «Куньлунь».
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