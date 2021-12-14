Михеев вернется в состав «Торонто» в матче против «Эдмонтона»
23:00
Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев восстановился после травмы. Он примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона», сообщает журналист Люк Фокс.
Михеев получил травму руки 9 октября в последнем предсезонном матче НХЛ против «Оттавы» (4:1).
За два сезона в НХЛ Михеев сыграл 92 матча в регулярных чемпионатах, набрав в них 40 (15+25) очков.
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