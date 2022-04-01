«Торонто» переиграл «Виннипег». Михеев набрал 3 очка

«Торонто» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3. «Мэйпл Ливз» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев сделал две голевые передачи и забросил одну шайбу, когда его команда играла в меньшинстве. Его признали третьей звездой встречи.