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Сегодня, 04:45

«Флорида» обыграла «Чикаго». Бобровский отразил 37 бросков

«Флорида» обыграла «Чикаго»
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Флорида» выиграла у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Блэкхокс» потерпели третье поражение подряд.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил все 37 бросков по своими воротам. Его признали первой звездой встречи.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Чикаго Блэкхокс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 67 44 23 96
2 Рейнджерс 68 44 24 93
3 Питтсбург 68 40 28 90
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Коламбус 67 32 35 69
6 Айлендерс 65 29 36 67
7 Нью-Джерси 66 24 42 53
8 Филадельфия 67 21 46 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 66 45 21 96
2 Тампа-Бэй 66 42 24 90
3 Торонто 66 42 24 89
4 Бостон 66 41 25 87
5 Детройт 67 26 41 61
6 Баффало 68 24 44 59
7 Оттава 66 23 43 52
8 Монреаль 67 18 49 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 67 47 20 100
2 Миннесота 65 41 24 86
3 Сент-Луис 66 37 29 83
4 Нэшвилл 67 39 28 82
5 Даллас 65 37 28 77
6 Виннипег 68 33 35 76
7 Чикаго 67 24 43 58
8 Аризона 67 21 46 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 66 40 26 88
2 Лос-Анджелес 69 36 33 82
3 Эдмонтон 68 38 30 81
4 Вегас 69 37 32 78
5 Ванкувер 69 32 37 73
6 Сан-Хосе 66 29 37 66
7 Анахайм 68 27 41 65
8 Сиэтл 67 21 46 48
Результаты / календарь
22.03
23.03
24.03
25.03
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27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
1.04 02:00
Айлендерс – Коламбус
 - : -
1.04 02:00
Бостон – Нью-Джерси
 - : -
1.04 02:00
Каролина – Монреаль
 - : -
1.04 02:00
Торонто – Виннипег
 - : -
1.04 02:00
Флорида – Чикаго
 - : -
1.04 03:00
Миннесота – Питтсбург
 - : -
1.04 04:00
Калгари – Лос-Анджелес
 - : -
1.04 04:00
Колорадо – Сан-Хосе
 - : -
1.04 05:00
Анахайм – Даллас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 67 100
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 68 97
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 66 93
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 68 49
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 61 49
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 68 46
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 45 2.07
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 44 2.11
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 52 2.13
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