«Флорида» обыграла «Чикаго». Бобровский отразил 37 бросков

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«Флорида» выиграла у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Блэкхокс» потерпели третье поражение подряд.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил все 37 бросков по своими воротам. Его признали первой звездой встречи.