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«Торонто» проявляет интерес к 41-летнему Джо Торнтону

22:12
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«Торонто» проявляет интерес к центрфорварду Джо Торнтону. 41-летний канадец находится в статусе свободного агента, сообщает The Athletic.

В прошедшем регулярном чемпионате форвард провел 70 матчей, набрав в них 31 (7+24) очко при показателе полезности «минус 19».

Напомним, Торнтон выступает с 2005 года за «Сан-Хосе». До этого он с 1997 года играл за «Бостон». Всего он сыграл в НХЛ 1636 матчей и набрал 1509 очков (420 голов и 1089 передач).

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