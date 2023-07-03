«Торонто» подписал контракт с Тайлером Бертуцци

Нападающий Тайлер Бертуцци продолжит карьеру в «Торонто», сообщает журналист Крис Джонстон.

28-летний канадец подписал контракт с клубом на один год. За этот период хоккеист заработает 5,5 миллиона долларов.

Бертуцци начал сезон-2022/23 в «Детройте», в феврале 2023 года игрока обменяли в «Бостон».

В прошлом регулярном чемпионате НХЛ форвард набрал 30 (8+22) очков в 50 матчах. В плей-офф сезона-2022/23 у хоккеиста 10 (5+5) очков в 7 играх.