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Сегодня, 18:44

«Сан-Хосе» обменял российского хоккеиста Князева в «Виннипег»

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Хоккеисты Хендрикс Лапьер и Артемий Князев.
Хендрикс Лапьер (слева) и Артемий Князев.
Фото Getty Images

«Виннипег» объявил о подписании защитника «Сан-Хосе» Артемия Князева в обмен на защитника Леона Гаванке, сообщается на официальном сайте НХЛ.

В сезоне-2022/23 22-летний российский хоккеист провел 61 матч за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ и набрал 28 (5+23) очков при 32 минутах штрафа.

Князев дебютировал в НХЛ за «Шаркс» 5 ноября 2021-го в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луис» (3:5).

На драфте НХЛ-2019 «Сан-Хосе» выбрал Князева под общим 48-м номером во втором раунде.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/
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ХК Виннипег Джетс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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