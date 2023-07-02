«Сан-Хосе» обменял российского хоккеиста Князева в «Виннипег»

«Виннипег» объявил о подписании защитника «Сан-Хосе» Артемия Князева в обмен на защитника Леона Гаванке, сообщается на официальном сайте НХЛ.

В сезоне-2022/23 22-летний российский хоккеист провел 61 матч за фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ и набрал 28 (5+23) очков при 32 минутах штрафа.

Князев дебютировал в НХЛ за «Шаркс» 5 ноября 2021-го в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луис» (3:5).

На драфте НХЛ-2019 «Сан-Хосе» выбрал Князева под общим 48-м номером во втором раунде.