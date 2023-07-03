«Сиэтл» подписал однолетний контракт с Ямамото

Форвард Кайлер Ямамото подписал контракт с «Сиэтлом», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Соглашение с 24-летним американцем рассчитано на один год с зарплатой в 1,5 млн долларов.

Ранее «Эдмонтон» обменял Ямамото и форварда Клима Костина в «Детройт» на «будущие предложения».

В минувшем сезоне Ямамото провел 58 матчей в регулярном чемпионате, набрав 25 (10+15) очков. В плей-офф он набрал 4 (1+3) очка в 12 играх.