«Торонто» перевел матч с «Айлендерс» в овертайм, забив за семь секунд до сирены

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде встречается с «Айлендерс».

В концовке третьего периода при счете 2:3 «Мэйпл Ливз» снял вратаря Илью Самсонова и сравнял счет за семь секунд до сирены. Шайба на счету Моргана Райлли.

Вратарь «островитян» Илья Сорокин за три периода отразил 32 броска из 35.