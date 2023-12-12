«Айлендерс» в овертайме обыграли «Торонто», Сорокин отразил 36 бросков

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграли «Торонто» со счетом 4:3.

У «островитян» отличились Брок Нельсон, Кейси Сизикас, Кайл Палмьери и Бо Хорват, забивший победный гол. У «Мэйпл Ливз» шайбы на счету Остона Мэттьюса, Джона Тавареса и Моргана Райлли, который перевел игру в овертайм, забив за семь секунд до сирены.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 36 бросков из 38, голкипер «Торонто» Илья Самсонов сделал 27 сейвов.

После этого матча «Айлендерс» и «Торонто» имеют по 33 очка и занимают пятое и шестое места на «Востоке» соответственно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Торонто» — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Мэттьюс — 19 (бол., Марнер, Нюландер), 5:50 — 0:1. Нельсон — 11 (Палмиери, Добсон), 9:20 — 1:1. Сизикас — 4 (Клаттербак, Фэшинг), 18:33 — 2:1. Палмиери — 8 (Нельсон, Добсон), 21:10 — 3:1. Таварес — 8 (Тимминс, Маккейб), 27:43 — 3:2. Райлли — 4 (Таварес, Нюландер), 59:53 — 3:3. Хорват — 10 (Барзал, Добсон), 60:46 — 4:3.

Вратари: Сорокин — Самсонов (57:58 — 59:53).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 31 (14+12+4+1) — 39 (9+14+14+2).

Наши: Романов (24.17/4/+1) — -.

12 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.