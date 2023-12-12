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Сегодня, 05:40

«Айлендерс» в овертайме обыграли «Торонто», Сорокин отразил 36 бросков

Сергей Разин
корреспондент
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграли «Торонто» со счетом 4:3.

У «островитян» отличились Брок Нельсон, Кейси Сизикас, Кайл Палмьери и Бо Хорват, забивший победный гол. У «Мэйпл Ливз» шайбы на счету Остона Мэттьюса, Джона Тавареса и Моргана Райлли, который перевел игру в овертайм, забив за семь секунд до сирены.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 36 бросков из 38, голкипер «Торонто» Илья Самсонов сделал 27 сейвов.

После этого матча «Айлендерс» и «Торонто» имеют по 33 очка и занимают пятое и шестое места на «Востоке» соответственно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Торонто» — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Мэттьюс — 19 (бол., Марнер, Нюландер), 5:50 — 0:1. Нельсон — 11 (Палмиери, Добсон), 9:20 — 1:1. Сизикас — 4 (Клаттербак, Фэшинг), 18:33 — 2:1. Палмиери — 8 (Нельсон, Добсон), 21:10 — 3:1. Таварес — 8 (Тимминс, Маккейб), 27:43 — 3:2. Райлли — 4 (Таварес, Нюландер), 59:53 — 3:3. Хорват — 10 (Барзал, Добсон), 60:46 — 4:3.

Вратари: Сорокин — Самсонов (57:58 — 59:53).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 31 (14+12+4+1) — 39 (9+14+14+2).

Наши: Романов (24.17/4/+1) — -.

12 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
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«Торонто» перевел матч с «Айлендерс» в овертайм, забив за семь секунд до сирены

«Аризона» уступила «Баффало» и потерпела третье поражение подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 26 19 7 39
2 Айлендерс 27 13 14 33
3 Филадельфия 27 15 12 32
4 Вашингтон 25 14 11 31
5 Нью-Джерси 26 14 12 29
6 Каролина 27 14 13 29
7 Питтсбург 26 11 15 25
8 Коламбус 30 9 21 23
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 26 18 8 39
2 Флорида 27 17 10 36
3 Торонто 25 14 11 33
4 Детройт 26 14 12 32
5 Тампа-Бэй 29 13 16 31
6 Монреаль 28 12 16 27
7 Баффало 29 12 17 27
8 Оттава 22 11 11 22
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 26 16 10 34
2 Колорадо 27 16 11 34
3 Даллас 26 15 11 33
4 Нэшвилл 28 15 13 30
5 Аризона 27 13 14 28
6 Сент-Луис 27 13 14 27
7 Миннесота 26 10 16 24
8 Чикаго 27 9 18 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 29 19 10 43
2 Ванкувер 28 18 10 37
3 Лос-Анджелес 25 16 9 36
4 Эдмонтон 25 12 13 25
5 Калгари 27 11 16 25
6 Сиэтл 29 8 21 23
7 Анахайм 27 10 17 20
8 Сан-Хосе 28 8 20 19
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12.12 03:00
Баффало – Аризона
 5 : 2
12.12 03:00
Айлендерс – Торонто
 4 : 3 ОТ
12.12 04:00
Даллас – Детройт
 - : -
12.12 05:30
Колорадо – Калгари
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 28 47
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 26 39
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 28 39
И Г
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 28 19
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 25 19
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 28 18
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87
Кэм Тэлбот

Кэм Тэлбот

Лос-Анджелес

 18 1.9

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