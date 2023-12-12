«Айлендерс» в овертайме обыграли «Торонто», Сорокин отразил 36 бросков
«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграли «Торонто» со счетом 4:3.
У «островитян» отличились Брок Нельсон, Кейси Сизикас, Кайл Палмьери и Бо Хорват, забивший победный гол. У «Мэйпл Ливз» шайбы на счету Остона Мэттьюса, Джона Тавареса и Моргана Райлли, который перевел игру в овертайм, забив за семь секунд до сирены.
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 36 бросков из 38, голкипер «Торонто» Илья Самсонов сделал 27 сейвов.
После этого матча «Айлендерс» и «Торонто» имеют по 33 очка и занимают пятое и шестое места на «Востоке» соответственно.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Торонто» — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)
Голы: Мэттьюс — 19 (бол., Марнер, Нюландер), 5:50 — 0:1. Нельсон — 11 (Палмиери, Добсон), 9:20 — 1:1. Сизикас — 4 (Клаттербак, Фэшинг), 18:33 — 2:1. Палмиери — 8 (Нельсон, Добсон), 21:10 — 3:1. Таварес — 8 (Тимминс, Маккейб), 27:43 — 3:2. Райлли — 4 (Таварес, Нюландер), 59:53 — 3:3. Хорват — 10 (Барзал, Добсон), 60:46 — 4:3.
Вратари: Сорокин — Самсонов (57:58 — 59:53).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 31 (14+12+4+1) — 39 (9+14+14+2).
Наши: Романов (24.17/4/+1) — -.
12 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|26
|19
|7
|39
|2
|Айлендерс
|27
|13
|14
|33
|3
|Филадельфия
|27
|15
|12
|32
|4
|Вашингтон
|25
|14
|11
|31
|5
|Нью-Джерси
|26
|14
|12
|29
|6
|Каролина
|27
|14
|13
|29
|7
|Питтсбург
|26
|11
|15
|25
|8
|Коламбус
|30
|9
|21
|23
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|26
|18
|8
|39
|2
|Флорида
|27
|17
|10
|36
|3
|Торонто
|25
|14
|11
|33
|4
|Детройт
|26
|14
|12
|32
|5
|Тампа-Бэй
|29
|13
|16
|31
|6
|Монреаль
|28
|12
|16
|27
|7
|Баффало
|29
|12
|17
|27
|8
|Оттава
|22
|11
|11
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|26
|16
|10
|34
|2
|Колорадо
|27
|16
|11
|34
|3
|Даллас
|26
|15
|11
|33
|4
|Нэшвилл
|28
|15
|13
|30
|5
|Аризона
|27
|13
|14
|28
|6
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|27
|7
|Миннесота
|26
|10
|16
|24
|8
|Чикаго
|27
|9
|18
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|29
|19
|10
|43
|2
|Ванкувер
|28
|18
|10
|37
|3
|Лос-Анджелес
|25
|16
|9
|36
|4
|Эдмонтон
|25
|12
|13
|25
|5
|Калгари
|27
|11
|16
|25
|6
|Сиэтл
|29
|8
|21
|23
|7
|Анахайм
|27
|10
|17
|20
|8
|Сан-Хосе
|28
|8
|20
|19
|12.12
|03:00
|
Баффало – Аризона
|5 : 2
|12.12
|03:00
|
Айлендерс – Торонто
|4 : 3 ОТ
|12.12
|04:00
|
Даллас – Детройт
|- : -
|12.12
|05:30
|
Колорадо – Калгари
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|47
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|26
|39
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|28
|39
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|19
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|25
|19
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|28
|18
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|18
|1.9