Перрон получил шестиматчевую дисквалификацию за атаку Зуба в матче «Детройт» — «Оттава»

Форвард «Детройта» Дэвид Перрон получил дисквалификацию на шесть матчей за атаку на защитника «Оттавы» Артема Зуба.

Инцидент произошел в первом периоде матча, который прошел 10 декабря. 35-летний канадец получил матч-штраф за намерение нанести травму Зубу. По условиям Коллективного договора и исходя из среднегодовой зарплаты Перрон заплатит 148 тысяч долларов в Фонд экстренной помощи игрокам.

В текущем сезоне Перрон провел 26 матчей, в которых набрал 13 (7+6) очков.