«Монреаль» победил «Торонто» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

«Монреаль» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 3:1.

У «Канадиенс» отличились Брендан Галлахер, Кори Перри и Тайлер Тоффоли, «Мэйпл Ливз» ответил точным броском Вильяма Нюландера. Илья Михеев нанес один бросок по воротам «Монреаля».

«Монреаль» победил «Торонто» со счетом 4-3 в серии, отыгравшись с 1-3, и вышел во второй раунд плей-офф, в котором встретится с «Винниепегом».

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Седьмой матч

«Торонто» — «Монреаль» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы: Галлахер — 1 (Стаал), 23:02 — 0:1. Перри — 2 (бол., Сузуки, Густафссон), 35:25 — 0:2. Тоффоли — 2 (п.в., Стаал, Дано), 57:22 — 0:3. Нюландер — 5 (Мэттьюс, Спецца), 58:24 — 1:3.

Вратари: Кэмпбелл (57:26) — Прайс.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 30 (8+6+16) — 23 (12+6+5).

Наши: Михеев (11.45/1/0) — -.

1 июня. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 3-4.