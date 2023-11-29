«Торонто» по буллитам уступил «Флориде», потерпев третье поражение подряд

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил в серии буллитов «Флориде» со счетом 1:2.

На гол Кевина Стенлуда «Мэйпл Ливз» ответили точным броском Ноа Грегора, победный буллит забросил Эван Родригес.

«Торонто» потерпел третье поражение подряд и с 24 очками расположился на седьмом месте в Восточной конференции. «Флорида» с 29 очками — на третьей строчке.