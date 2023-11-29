«Ванкувер» обменял Бовилье в «Чикаго»

Форвард «Ванкувера» Энтони Бовилье обменян в «Чикаго», сообщается на официальном сайте клуба.

Взамен на 26-летнего канадца «Кэнакс» получили выбор в пятом раунде драфта-2024.

В текущем сезоне Бовилье провел 22 матча в НХЛ, в которых набрал 8 (2+6) очков.