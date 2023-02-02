«Торонто» проиграл «Бостону». Самсонов сделал голевую передачу

«Торонто» проиграл «Бостону» в матче НХЛ

Читать «СЭ» в

«Торонто» на своем льду проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Брюинз» прервали трехматчевую серию поражений.

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 24 из 29 бросков по своим воротам. Также он сделал голевую передачу, которая стала для него второй в этом сезоне.

«Бостон» с 83 очками лидирует в Восточной конференции. «Торонто» идет на 3-й строчке — 70 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Бостон» — 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

Голы: Форборт — 4 (мен., Койл, Фредерик), 26:57 — 0:1. Марнер — 19 (бол., Самсонов, Райлли), 29:25 — 1:1. Карло — 2 (Линдхольм, Койл), 32:33 — 1:2. Грир — 5 (Лауко), 42:13 — 1:3. Ярнкрок — 12 (Джиордано, Холл), 48:38 — 2:3. Заха — 10 (Макэвой, Грызлик), 49:08 — 2:4. Заха — 11 (Крейчи, Пастрняк), 52:19 — 2:5.

Вратари: Самсонов — Ульмарк.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 35 (14+9+12) — 29 (13+8+8).

2 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.