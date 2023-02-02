«Торонто» проиграл «Бостону». Самсонов сделал голевую передачу
«Торонто» на своем льду проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Брюинз» прервали трехматчевую серию поражений.
Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 24 из 29 бросков по своим воротам. Также он сделал голевую передачу, которая стала для него второй в этом сезоне.
«Бостон» с 83 очками лидирует в Восточной конференции. «Торонто» идет на 3-й строчке — 70 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Бостон» — 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
Голы: Форборт — 4 (мен., Койл, Фредерик), 26:57 — 0:1. Марнер — 19 (бол., Самсонов, Райлли), 29:25 — 1:1. Карло — 2 (Линдхольм, Койл), 32:33 — 1:2. Грир — 5 (Лауко), 42:13 — 1:3. Ярнкрок — 12 (Джиордано, Холл), 48:38 — 2:3. Заха — 10 (Макэвой, Грызлик), 49:08 — 2:4. Заха — 11 (Крейчи, Пастрняк), 52:19 — 2:5.
Вратари: Самсонов — Ульмарк.
Штраф: 9 — 11.
Броски: 35 (14+9+12) — 29 (13+8+8).
2 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|34
|17
|76
|2
|Нью-Джерси
|49
|32
|17
|68
|3
|Рейнджерс
|49
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|22
|62
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|Вашингтон
|53
|27
|26
|60
|5
|Питтсбург
|49
|24
|25
|57
|6
|Айлендерс
|52
|25
|27
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|Филадельфия
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|21
|30
|51
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|Коламбус
|51
|15
|36
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|51
|39
|12
|83
|2
|Торонто
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|31
|21
|70
|3
|Тампа-Бэй
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|32
|16
|65
|4
|Баффало
|50
|26
|24
|56
|5
|Флорида
|52
|24
|28
|54
|6
|Оттава
|50
|24
|26
|51
|7
|Детройт
|48
|21
|27
|50
|8
|Монреаль
|51
|20
|31
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|28
|23
|66
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Миннесота
|48
|27
|21
|58
|4
|Колорадо
|48
|27
|21
|57
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|50
|16
|34
|38
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|49
|29
|20
|63
|2
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|3
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|4
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|60
|5
|Калгари
|50
|24
|26
|57
|6
|Ванкувер
|49
|20
|29
|43
|7
|Сан-Хосе
|51
|15
|36
|41
|8
|Анахайм
|50
|16
|34
|37
|2.02
|03:30
|
Баффало – Каролина
|1 : 5
|2.02
|03:30
|
Торонто – Бостон
|2 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|92
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|48
|72
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|50
|38
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|50
|34
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|32
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|38
|2.26
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|24
|2.26