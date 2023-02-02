Марнер стал 4-м игроком в истории «Торонто» с 60+ очками в 7 и более сезонах НХЛ

«Торонто» на своем льду проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

В составе хозяев шайбой отметился форварда Митч Марнер. Таким образом, на счету нападающего в этом сезоне 60 (19+41) очков.

Марнер стал 4-м игроком в истории «Торонтон», который набрал 60 очков, как минимум в 7 сезонах.

Рекорд принадлежит Матсу Сундину, у которого 12 таких сезонов. Второе место у Дэррила Ситтлера (9), третье — у Рика Вайва и Марнера (7).