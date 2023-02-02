«Каролина» на выезде переиграла «Баффало». Свечников набрал одно очко
«Каролина» выиграла у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Харрикейнз» одержали седьмую победу подряд.
Российский нападающий Андрей Свечников отметился голевой передачей в составе победителей. Теперь у него 42 (19+23) очка в этом сезоне.
«Каролина» набрала 76 очков и идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Баффало» располагается на 9-й строчке — 56 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Каролина» — 1:5 (1:3, 0:0, 0:2)
Голы: Ахо — 23 (бол., Терявяйнен, Свечников), 2:35 — 0:1. Ноесен — 9 (Нечас, Котканиеми), 10:05 — 0:2. Бернс — 10 (Котканиеми, Чатфилд), 12:47 — 0:3. Так — 24 (Йокихарью), 14:45 — 1:3. Степан — 5 (Ноесен, Чатфилд), 50:30 — 1:4. Мартинук — 11 (мен., п.в., Стаал), 58:19 — 1:5.
Вратари: Луукконен (57:20 — 58:19) — Раанта.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 30 (9+8+13) — 34 (17+12+5).
Наши: Любушкин (14.01/0/-1) — Свечников (13.20/2/0).
2 февраля. Баффало. KeyBank Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|34
|17
|76
|2
|Нью-Джерси
|49
|32
|17
|68
|3
|Рейнджерс
|49
|27
|22
|62
|4
|Вашингтон
|53
|27
|26
|60
|5
|Питтсбург
|49
|24
|25
|57
|6
|Айлендерс
|52
|25
|27
|55
|7
|Филадельфия
|51
|21
|30
|51
|8
|Коламбус
|51
|15
|36
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|51
|39
|12
|83
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|70
|3
|Тампа-Бэй
|48
|32
|16
|65
|4
|Баффало
|50
|26
|24
|56
|5
|Флорида
|52
|24
|28
|54
|6
|Оттава
|50
|24
|26
|51
|7
|Детройт
|48
|21
|27
|50
|8
|Монреаль
|51
|20
|31
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|28
|23
|66
|2
|Виннипег
|52
|32
|20
|65
|3
|Миннесота
|48
|27
|21
|58
|4
|Колорадо
|48
|27
|21
|57
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|49
|7
|Аризона
|50
|16
|34
|38
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|49
|29
|20
|63
|2
|Лос-Анджелес
|53
|28
|25
|63
|3
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|4
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|60
|5
|Калгари
|50
|24
|26
|57
|6
|Ванкувер
|49
|20
|29
|43
|7
|Сан-Хосе
|51
|15
|36
|41
|8
|Анахайм
|50
|16
|34
|37
|2.02
|03:30
|
Баффало – Каролина
|1 : 5
|2.02
|03:30
|
Торонто – Бостон
|2 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|92
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|48
|72
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|50
|38
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|50
|34
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|32
|1.90
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|38
|2.26
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|24
|2.26