«Каролина» на выезде переиграла «Баффало». Свечников набрал одно очко

«Каролина» выиграла у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Харрикейнз» одержали седьмую победу подряд.

Российский нападающий Андрей Свечников отметился голевой передачей в составе победителей. Теперь у него 42 (19+23) очка в этом сезоне.

«Каролина» набрала 76 очков и идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Баффало» располагается на 9-й строчке — 56 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Каролина» — 1:5 (1:3, 0:0, 0:2)

Голы: Ахо — 23 (бол., Терявяйнен, Свечников), 2:35 — 0:1. Ноесен — 9 (Нечас, Котканиеми), 10:05 — 0:2. Бернс — 10 (Котканиеми, Чатфилд), 12:47 — 0:3. Так — 24 (Йокихарью), 14:45 — 1:3. Степан — 5 (Ноесен, Чатфилд), 50:30 — 1:4. Мартинук — 11 (мен., п.в., Стаал), 58:19 — 1:5.

Вратари: Луукконен (57:20 — 58:19) — Раанта.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 30 (9+8+13) — 34 (17+12+5).

Наши: Любушкин (14.01/0/-1) — Свечников (13.20/2/0).

2 февраля. Баффало. KeyBank Center.