Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден оценил игру голкипера Ильи Самсонова в нынешнем сезоне. В этом регулярном чемпионате россиянин дебютировал в НХЛ.

— Я слышал о нем много хорошего и после драфта, но то, как он начал свою карьеру в НХЛ, — это что-то исключительное. Он делает все, на что мы рассчитывали, и даже больше. В прошлом сезоне ему пришлось пройти через АХЛ, в этом Илью подняли — и ему приходится постоянно сталкиваться с новыми вызовами. И он справляется с каждым из них! Он проделывает феноменальную работу.

Больше всего меня удивляет в нем даже не то, как он умеет отбивать и ловить шайбы — в этом плане мы почти все о нем знали. А его личность — собранность, сосредоточенность, уверенность. И еще — то, как здорово и с какой самоотдачей вся команда играет, когда Самсонов находится у партнеров за спиной.

— Как вы думаете, Самсонов уже психологически готов не только к матчам регулярного чемпионата, но и к плей-офф?

— Я продолжаю ставить перед Ильей новые вызовы. Недавно, например, поставил его в двух матчах, которые проходили за два дня. Что из этого получится — не знал, но хотел проверить. В итоге первая из них была идеальной, вторая — выше среднего. И в обоих случаях он нашел пути, чтобы привести команду к победе. Это очень редкое качество для молодых хоккеистов, особенно на этой позиции. Даже когда все складывается не идеально, он продолжает искать пути к победе и достигает ее.

Продолжу бросать ему вызовы во второй половине сезона. Но уже понятно одно — наше будущее во вратарском плане выглядит очень ярким. И я рад иметь в команде и Илью, и, разумеется, Брэйдена Холтби, попавшего сюда, на Матч звезд.

Полностью интервью Тодда Рирдена читайте здесь