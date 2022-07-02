Интернет-портал The Athletic спрогнозировал предстоящий драфт новичков НХЛ. По мнению журналиста Кори Пронмана «Монреаль» под общим первом новым возьмет нападающего из Словакии Юрая Слафковски.

«Нью-Джерси» под вторым номером заберет нападающий Давида Йиричека. Под третьим номером в «Аризону» уйдет форвард Логан Кули.

Нападающий Шейн Райт, который многими экспертами котировался как фаворит драфта, окажется только четвертым номером и попадет в «Сиэтл».

«Виннипег» под общим 14-м номером возьмет российского защитника Павла Минтюкова. Сразу за ним «Баффало» возьмет форварда Данилу Юрова. Еще один российский форвард — Иван Мирошниченко — окажется в «Питтсбурге» под общим 21-м номером.