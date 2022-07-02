«Калгари» предложил Джонни Годро контракт на 8 лет

«Калгари» предложил нападающему Джонни Годро контракт на 8 лет. Зарплата хоккеиста будет составлять более 9,5 миллиона долларов в год, утверждает TFP.

Пока Годро с агентом изучают данное предложение и не дали ответа.

28-летний игрок может стать неограниченно свободным агентом 13 июля. По действующему контракту его зарплата составляет 6,75 миллиона долларов в год.

В минувшем сезоне в его активе 115 (40+75) очков в 81 матче регулярного чемпионата при полезности «+64» (лучший результат в лиге с 1987 года).

Кроме того, форвард первым в XXI веке набрал 90 (34+56) очков в равных составах.