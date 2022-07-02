Форвард «Сент-Луиса» Торопченко перенес операцию на плече и выбыл до декабря

Форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко перенес операцию на плече, сообщает журналист Джереми Рутерфорд со ссылкой на генменеджера клуба Дуга Армстронга.

Сообщается, что 23-летний россиянин не вернется на лед до декабря.

В минувшем сезоне Торопченко провел 28 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 2 (2+0) очка. Также на его счету 2 (0+2) очка в 12 играх плей-офф.