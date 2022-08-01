The Athletic: Капризов прилетит в Миннесоту во вторник

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в ближайшее время прибудет в расположение клуба., утверждает The Athletic.

Как сообщает источник, российский хоккеист на прошлой неделе находился в Турции. Оттуда он долетел до Нью-Йорка. Во вторник его уже ожидают в Миннесоте.

Отмечается, что изначально Капризов должен был вернуться в США еще пять недель назад. Однако 25-летнему хоккеисту дважды отказали во въезде в США, из-за чего ему пришлось вернуться в Россию.

Ранее в Сети появилась информация, что Капризов подозревается в покупке военного билета в 2017 году. Однако отец форварда опроверг это в комментарии «СЭ».

В прошлом сезоне Капризов провел в регулярке НХЛ 81 матч за «Миннесоту» и набрал 108 (47+61) очков. В плей-офф — 6 игр и 8 (7+1) очков.