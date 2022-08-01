Кастерова поздравила Малкина с днем рождения в стиле «Короля льва»

Жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова показала, как поздравила мужа с днем рождения.

Ему выкатили большой поднос с блюдами. Все было стилизованно под знаменитый мультфильм «Король лев».

Торжественное событие сопровождала песня «Can You Feel the Love Tonight» в исполнении Элтона Джона.

Перед открытием рынка свободных агентов «Питтсбург» объявил о подписании соглашения с нападающим на четыре года и 24,4 миллиона долларов.