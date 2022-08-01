Канадец Сегин станет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ в сезоне-2022/23, обойдя Панарина

Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин станет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ в сезоне-2022/23. 30-летний канадец заработает 13 миллионов долларов. Россиянин Артемий Панарин из «Рейнджерс» станет вторым с зарплатой 12,5 миллионов долларов.

Третье место с окладом в 12 миллионов поделят Коннор Макдэвид и Дарнелл Нурс из «Эдмонтона», Эрик Карлссон из «Сан-Хосе», Сергей Бобровский и Александр Барков из «Флориды».

В регулярном чемпионате сезона-2021/22 Сегин провел 81 матч и набрал 49 (24+25) очков.