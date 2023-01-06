Терещенко — об Овечкине: «Забивать голы — его работа. Рекорд Гретцки — дело времени»

Экс-игрок «Ак Барса» и сборной России Алексей Терещенко в комментарии для «СЭ» оценил игру российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (6:2).

«Забивать голы — его работа. Люди ходят смотреть на его игру, за это он получает деньги. Кто-то хочет, чтобы он обогнал Гретцки, кто-то не хочет. Рекорд Гретцки — дело времени. Думаю, что через год Саша сто процентов его обгонит. Многое зависит от команды. Не давит ли груз рекорда на него? Не думаю. Он об этом не думает, он просто играет. Он уже не в том возрасте, когда на него это должно давить», — сказал Терещенко «СЭ».

Теперь у 37-летнего россиянина 1458 (809 + 649) очков за карьеру в североамериканской лиге. По этому показателю он обошел финна Теему Селянне и вышел на единоличное 16-е место в таблице лучших бомбардиров в истории лиги. При этом Овечкин провел меньше матчей — 1315 игр против 1451. Лучшим бомбардиром в истории НХЛ является Уэйн Гретцки, на счету которого 2857 (894+1963) очков за карьеру.