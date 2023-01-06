Кузьменко признан третьей звездой игрового дня НХЛ

Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко стал третьей звездой игрового дня НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

В игре против «Колорадо» (4:2) Кузьменко забросил 2 шайбы и был признан первой звездой матча.

Первая звезда — голкипер «Нэшвилла» Юусе Сарос, который отразил 64 броска в матче против «Каролины» (5:3). Второй звездой дня стал форвард «Бостона» Трент Фредерик, сделавший дубль в матче с «Лос-Анджелесом» (5:2).

В текущем сезоне Кузьменко провел 37 матчей, в которых набрал 34 (17+17) очка.