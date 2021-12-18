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Тайлер Майерс включен в ковид-протокол

20:38
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Защитник «Ванкувера» Тайлер Майерс включен в ковид-протокол НХЛ. Ему на замену уже был вызван Эштон Саутнер, который только подписал контракт с клубом, сообщает журналист Рик Даливал.

В этом сезоне Майерс отметился 9 результативными передачами в 31 матче регулярного чемпионата.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное