Защитник «Ванкувера» Тайлер Майерс включен в ковид-протокол НХЛ. Ему на замену уже был вызван Эштон Саутнер, который только подписал контракт с клубом, сообщает журналист Рик Даливал.

Tyler Myers in protocol would explain this https://t.co/vPZbwqCTI5 — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) December 18, 2021

В этом сезоне Майерс отметился 9 результативными передачами в 31 матче регулярного чемпионата.