Тайлер Майерс включен в ковид-протокол
20:38
Защитник «Ванкувера» Тайлер Майерс включен в ковид-протокол НХЛ. Ему на замену уже был вызван Эштон Саутнер, который только подписал контракт с клубом, сообщает журналист Рик Даливал.
В этом сезоне Майерс отметился 9 результативными передачами в 31 матче регулярного чемпионата.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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