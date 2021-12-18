Пи Кей Суббан попал в ковид-протокол НХЛ

Защитник «Нью-Джерси» Пи Кей Суббан попал в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги.

В этом сезоне на счету канадца 11 (2+9) очков в 27 матчах при показателе полезности «минус 3».

НХЛ и Профсоюз игроков (NHLPA) до 10 января имеют права отказаться от участия в Олимпийских играх. Если в следующие дни количество отложенных игр увеличится, то это, возможно, произойдет.