Пи Кей Суббан попал в ковид-протокол НХЛ
20:28
Защитник «Нью-Джерси» Пи Кей Суббан попал в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги.
В этом сезоне на счету канадца 11 (2+9) очков в 27 матчах при показателе полезности «минус 3».
НХЛ и Профсоюз игроков (NHLPA) до 10 января имеют права отказаться от участия в Олимпийских играх. Если в следующие дни количество отложенных игр увеличится, то это, возможно, произойдет.
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