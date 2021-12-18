НХЛ: «Даллас» — «Чикаго», «Каролина» — «Лос-Анджелес» и другие матчи 19 декабря
20:00
В ночь на воскресенье, 19 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Ванкувер» — «Торонто» (3.00 мск)
«Детройт» — «Нью-Джерси» (3.00)
«Каролина» — «Лос-Анджелес» (3.00)
«Филадельфия» — «Оттава» (3.00)
«Даллас» — «Чикаго» (4.00)
«Сиэтл» — «Эдмонтон» (6.00)
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке
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