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Таварес стал капитаном «Торонто»

02:32
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Нападающий Джон Таварес назначен капитаном «Торонто», сообщает пресс-служба клуба. Это первый капитан «Мэйпл Ливз» с 2016 года, когда защитник Дион Фанюф был обменян в «Оттаву».

В НХЛ Таварес сыграл в 751 матче, записав на свой счет 319 голов и 390 результативных передач.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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