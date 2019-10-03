Таварес стал капитаном «Торонто»

Нападающий Джон Таварес назначен капитаном «Торонто», сообщает пресс-служба клуба. Это первый капитан «Мэйпл Ливз» с 2016 года, когда защитник Дион Фанюф был обменян в «Оттаву».

В НХЛ Таварес сыграл в 751 матче, записав на свой счет 319 голов и 390 результативных передач.

OFFICIAL: John Tavares has been named the Captain of the @MapleLeafs. pic.twitter.com/U3Ki8zFvvT — NHL on NBC (@NHLonNBCSports) October 2, 2019

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