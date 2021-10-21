Пресс-служба НХЛ определила лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вегас» — «Сент-Луис» (1:3).

Первой звездой стал российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко. В середине третьего периода он отметился голом, который стал победным.

Второй звездой признан голкипер «Голден Найтс» Робин Ленер, который отразил 25 из 27 бросков по своим воротам. Замкнул тройку его одноклубник Вильям Карлссон, который забросил одну шайбу.