Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Тарсенко признан первой звездой матча «Вегас» — «Сент-Луис»

08:03
Теги:

Пресс-служба НХЛ определила лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вегас» — «Сент-Луис» (1:3).

Первой звездой стал российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко. В середине третьего периода он отметился голом, который стал победным.

Второй звездой признан голкипер «Голден Найтс» Робин Ленер, который отразил 25 из 27 бросков по своим воротам. Замкнул тройку его одноклубник Вильям Карлссон, который забросил одну шайбу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
«Его удар — как автомат Калашникова. Я мог умереть». Итальянский диджей утверждает: его избил Макгрегор
Врачи назвали признаки ковидного кашля
0