Тарасов связывает хорошее выступление Марченко в НХЛ с доверием тренеров «Коламбуса»

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов прокомментировал дебют нападающего команды Кирилла Марченко в НХЛ.

«Для любого игрока, когда его вызывают «снизу», существуют дополнительная мотивация, позитивные мысли. Где-то на эмоциях ты стараешься показать себя, и главное, чтобы они не перехлестывали. Слава богу, у него такого нет: он направил их, так скажем, в правильное русло, и поэтому забивает. Безусловно, тренерское доверие положительно на него сказывается, ему дают шансы, и он этим пользуется», — приводит ТАСС слова Тарасова.

22-летний Марченко дебютировал за «Коламбус» 7 декабря в матче против «Питтсбурга» (1:4). Всего он провел 12 игр, в которых отметился пятью заброшенными шайбами.