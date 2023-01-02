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Сегодня, 16:57

Овечкин: «Вашингтон» плохо начал сезон, а сейчас мы как бы пришли в норму»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал игру команды после неудачного старта сезона.

«Кэпиталз» поднялись с предпоследнего места в Столичном дивизионе на третье. В последних 13 матчах команда одержала 11 побед и вышла на шестую строчку в Восточной конференции.

«Мы просто набираем очки. Я сразу сказал, что в конце концов каждое очко будет иметь значение. Прямо сейчас мы пытаемся делать особые вещи. Мы плохо начали сезон, много травм, много ошибок. А сейчас мы как бы пришли в норму и показываем хороший хоккей», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.

«Вашингтон» провел 39 матчей в нынешнем сезоне НХЛ, в которых набрал 47 очков.

Овечкин был выбран первой звездой декабря в лиге. 37-летний россиянин в 15 матчах забил 13 голов и сделал 9 голевых передач, набрав 22 очка.

Источник: Washington Hockey Now
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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