Овечкин: «Вашингтон» плохо начал сезон, а сейчас мы как бы пришли в норму»
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал игру команды после неудачного старта сезона.
«Кэпиталз» поднялись с предпоследнего места в Столичном дивизионе на третье. В последних 13 матчах команда одержала 11 побед и вышла на шестую строчку в Восточной конференции.
«Мы просто набираем очки. Я сразу сказал, что в конце концов каждое очко будет иметь значение. Прямо сейчас мы пытаемся делать особые вещи. Мы плохо начали сезон, много травм, много ошибок. А сейчас мы как бы пришли в норму и показываем хороший хоккей», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.
«Вашингтон» провел 39 матчей в нынешнем сезоне НХЛ, в которых набрал 47 очков.
Овечкин был выбран первой звездой декабря в лиге. 37-летний россиянин в 15 матчах забил 13 голов и сделал 9 голевых передач, набрав 22 очка.
|2.01
|01:00
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Флорида – Рейнджерс
|3 : 5
|2.01
|03:00
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Оттава – Баффало
|3 : 1
|2.01
|03:00
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Чикаго – Сан-Хосе
|2 : 5
|2.01
|04:00
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Сиэтл – Айлендерс
|4 : 1
|2.01
|22:00
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Бостон – Питтсбург
|- : -