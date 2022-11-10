Тарасов стал третьей звездой победного матча фарм-клуба «Коламбуса» в АХЛ

«Кливленд» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Гранд-Рэпидс» со счетом 5:2.

Вратарь фарм-клуба «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 30 бросков и был признан третьей звездой встречи. Для 23-летнего россиянина это дебютная игра АХЛ в сезоне.

В текущем сезоне Тарасов провел 5 матчей в НХЛ, в которых пропустил 14 шайб при 89,3 процента отраженных бросков.