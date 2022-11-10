«Миннесота» обыграла «Анахайм» 11-й раз подряд

«Миннесота» одержала 11-ю подряд победу над «Анахаймом».

10 ноября «Уайлд» выиграли у «Дакс» со счетом 4:1, а россиянин Кирилл Капризов сделал дубль.

Серия побед «Миннесоты» над «Анахаймом» является самой длительной в истории клуба и второй по длительности в истории НХЛ. Рекордной в лиге является серия побед «Бостона» над «Аризоной» (19).