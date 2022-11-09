НХЛ, 10 ноября: «Вашингтон» Овечкина против «Питтсбурга» Малкина, «Монреаль» — «Ванкувер»

В ночь на 10 ноября пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» Александра Овечкина сыграет против «Питтсбурга» Евгения Малкина и другие встречи.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. Расписание и результаты 10 ноября (время — московское):

03.00. «Флорида» — «Каролина»

03.30. «Монреаль» — «Ванкувер»

03.30. «Вашингтон» — «Питтсбург»

06.00. «Анахайм» — «Миннесота»

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