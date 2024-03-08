Мирошниченко признан третьей звездой матча с «Питтсбургом»

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Форвард «Вашингтона» Иван Мирошниченко стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (6:0).

20-летний россиянин забросил дебютную шайбу в НХЛ. Первой звездой признан вратарь Чарли Линдгрен, отразивший 39 бросков в створ. Вторая звезда — форвард Дилан Строум, который оформил ассистентский хет-трик.

В текущем сезоне Мирошниченко провел 5 матчей в НХЛ и набрал 1 (1+0) очко.