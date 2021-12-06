Тарасов остался в запасе «Коламбуса» на матч с «Сан-Хосе», Чинахов вне заявки
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Стал известен состав «Коламбуса» на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».
В воротах с первых минут сыграет Элвис Мерзликинс, Даниил Тарасов — запасной. 22-летний россиянин провел два последних матча «Блю Джэкетс» — против «Далласа» (2:3) и «Вашингтона» (1:3). Форвард Егор Чинахов остался вне заявки.
Матч «Коламбус» — «Сан-Хосе» пройдет сегодня, 6 декабря и начнется в 2:00 мск.
Some changes for the #CBJ tonight— Jeff Svoboda (@JacketsInsider) December 5, 2021
--Jack Roslovic in, Yegor Chinakhov out
--Gabriel Carlsson in, Gavin Bayreuther out
--Elvis Merzlikins in net
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