НХЛ, расписание матчей 6 декабря. «Филадельфия» — «Тампа-Бэй» и другие игры
23:00
В ночь на 6 декабря пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Тампа-Бэй» сыграет с «Филадельфией» и другие встречи.
НХЛ. Регулярный чемпионат (время — московское)
02:00. «Коламбус Блю Джэкетс» — «Сан-Хосе Шаркс»
02:00. «Филадельфия Флайерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
03:30. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Чикаго Блэкхокс»
04:00. «Виннипег Джетс» — «Торонто Мэйпл Ливз»
04:00. «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз»
06:00. «Вегас Голден Найтс» — «Калгари Флэймз»
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