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НХЛ, расписание матчей 6 декабря. «Филадельфия» — «Тампа-Бэй» и другие игры

23:00
Андрей Василевский. Фото USA Today Sports
Андрей Василевский. Фото USA Today Sports
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В ночь на 6 декабря пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Тампа-Бэй» сыграет с «Филадельфией» и другие встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат (время — московское)

02:00. «Коламбус Блю Джэкетс» — «Сан-Хосе Шаркс»

02:00. «Филадельфия Флайерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

03:30. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Чикаго Блэкхокс»

04:00. «Виннипег Джетс» — «Торонто Мэйпл Ливз»

04:00. «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз»

06:00. «Вегас Голден Найтс» — «Калгари Флэймз»

Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»

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