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Главный тренер «Сент-Луиса» предъявил претензии Тарасенко

21:57
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Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби раскритиковал нынешнюю форму нападающего Владимира Тарасенко.

«Сейчас он не создает достаточно голевых моментов. Ему надо активнее идти вперед, лезть на ворота. Мы с ним обсудим это», — цитирует Беруби в Twitter журналист Джим Рутерфорд.

В нынешнем сезоне 29-летний Тарасенко провел 24 матча, в которых забросил семь шайб и отдал 12 результативных передач

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Иван Шитик все материалы автора
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