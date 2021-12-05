Главный тренер «Сент-Луиса» предъявил претензии Тарасенко

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби раскритиковал нынешнюю форму нападающего Владимира Тарасенко.

«Сейчас он не создает достаточно голевых моментов. Ему надо активнее идти вперед, лезть на ворота. Мы с ним обсудим это», — цитирует Беруби в Twitter журналист Джим Рутерфорд.

В нынешнем сезоне 29-летний Тарасенко провел 24 матча, в которых забросил семь шайб и отдал 12 результативных передач