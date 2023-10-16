Тарасенко забросил дебютную шайбу за «Оттаву»

Форвард «Оттавы» Владимир Тарасенко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

31-летний россиянин забросил шайбу на восьмой минуте и открыл счет в матче. Для Тарасенко это дебютная шайба за «Сенаторз».

На данный момент Тарасенко набрал 3 (1+2) очка в 3 матчах сезона.