«Оттава» обыграла «Тампу», Тарасенко набрал два очка

Читать «СЭ» в

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 5:2.

В составе «Сенаторз» 2 (1+1) очка набрал Владимир Тарасенко, который забил дебютный гол за команду, Артем Зуб отметился результативной передачей.

В следующем матче «Оттава» 19 октября сыграет с «Вашингтоном», «Тампа» 18 октября встретится с «Баффало».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Тампа-Бэй» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Голы: Тарасенко — 1 (Грейг, Чикран), 7:02 — 1:0. Чирелли — 1 (Раддиш, Жанно), 21:00 — 1:1. Ткачак — 3 (Жиру), 28:48 — 2:1. Жанно — 1 (Эйссимонт, Хедман), 33:00 — 2:2. Джозеф — 2 (Тарасенко), 39:01 — 3:2. Ткачак — 4 (Сандерсон, Зуб), 52:53 — 4:2. Штюцле — 2 (п.в., Ткачак, Корписало), 57:17 — 5:2.

Вратари: Корписало — Томкинс.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 38 (17+15+6) — 24 (3+10+11).

Наши: Зуб (19.22/1/+2), Тарасенко (15.49/4/+2) — Кучеров (20.42/4/-2), Сергачев (23.17/1/-2).

16 октября. Оттава. Canadian Tire Centre. 15584 зрителя