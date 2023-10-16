Жеренко отразил 38 бросков в матче за фарм-клуб «Сент-Луиса»

«Спрингфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Провиденс» со счетом 4:3.

В составе фарм-клуба «Сент-Луиса» вратарь Вадим Жеренко отразил 38 бросков из 41, форвард фарм-клуба «Бостона» Георгий Меркулов отметился результативной передачей.

В минувшем сезоне 22-летний Жеренко провел 25 матчей в АХЛ, в которых пропустил 72 шайбы и отразил 91,3 процента бросков.