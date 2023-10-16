Жеренко отразил 38 бросков в матче за фарм-клуб «Сент-Луиса»
«Спрингфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Провиденс» со счетом 4:3.
В составе фарм-клуба «Сент-Луиса» вратарь Вадим Жеренко отразил 38 бросков из 41, форвард фарм-клуба «Бостона» Георгий Меркулов отметился результативной передачей.
В минувшем сезоне 22-летний Жеренко провел 25 матчей в АХЛ, в которых пропустил 72 шайбы и отразил 91,3 процента бросков.
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|1
|1
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|3
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|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|2
|1
|1
|2
|6
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|2
|1
|1
|2
|7
|Нэшвилл
|3
|1
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|2
|8
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Ванкувер
|2
|2
|0
|4
|3
|Калгари
|2
|1
|1
|2
|4
|Лос-Анджелес
|2
|0
|2
|1
|5
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|6
|Сиэтл
|3
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|1
|7
|Анахайм
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Оттава – Тампа-Бэй
|- : -
|16.10
|03:30
|
Анахайм – Каролина
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|2
|6
|
|
Евгений Малкин
Питтсбург
|3
|6
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|2
|6
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|2
|6
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|2
|4
|
|
Колтон Сиссонс
Нэшвилл
|3
|3
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Маккензи Блэквуд
Сан-Хосе
|1
|0.92
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|1
|0.92
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