Тарасенко забил Варламову в матче «Флориды» с «Айлендерс»

«Флорида» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

На 9-й минуте встречи шайбу забросил российский нападающий Владимир Тарасенко с передач соотечественника Дмитрия Куликова и финна Александра Баркова.

Для Тарасенко этот гол стал 21-м в текущем сезоне. Теперь у него 67 (21+26) очков.

Ворота «Айлендерс» в этой встрече защищает российский голкипер Семен Варламов.