Капризов набрал 80-е очко в сезоне НХЛ

«Миннесота» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе».

На 17-й минуте первого периода шайбу забросил Джоэль Эрикссон. Ассистировал ему российский нападающий Кирилл Капризов. Для него этот голевой пас стал 44-м в сезоне.

Теперь на счету 26-летнего россиянина 80 (36+44) очков в текущей регулярке.