Тарасенко сравнялся с Маккиннон по голам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков с менее 100 матчами

Российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко забил гол во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Тампы» (3:2 ОТ, 2-0).

Россиянин забросил 45-ю шайбу в Кубке Стэнли за карьеру. Среди действующих хоккеистов, сыгравших менее 100 матчей в плей-офф, больше забросил только форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (48 голов). У нападающего «Колорадо» Нэйтана Маккиннона также на счету 45 голов.

«Флорида» ведет в серии с «Тампой» со счетом 2-0. Третий матч пройдет на льду «Лайтнинг» 26 апреля.