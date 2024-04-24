Тарасенко забросил первую шайбу в этом плей-офф НХЛ

«Флорида» удвоила преимущество во втором матче первого раунда Кубка Стэнли против «Тампа-Бэй». После первого периода счет — 2:0.

На 16-й минуте встречи российский нападающий Владимир Тарасенко реализовал большинство своей команды. Для него это первый гол в этом плей-офф.

«Пантерз» ведут в серии — 1-0.