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Тарасенко сделал селфи с фанатами после победы в «Зимней классике»

07:38
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«Сент-Луис» переиграл «Миннесоту» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра проходила на открытой площадке в рамках «Зимней классики».

После игры российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко сделал фотографию с болельщиками на трибуне «Таргет Филд».

«Но сначала позвольте мне сделать селфи «Зимней классики», — подписала фотографию пресс-служба «Сент-Луиса».

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Евгений Козинов все материалы автора
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